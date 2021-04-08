Виталий Милонов вступился за детей и голые скульптуры в Эрмитаже

По мнению депутата, произведения искусства не могут попадать под возрастные ограничения

8 апреля 2021, 17:53, Никита Бородкин

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею запретить показ детям голых скульптур в Эрмитаже. По мнению парламентария, произведения искусства не попадают под категорию "только для совершеннолетних".

"Это откровенная глупость, об этом даже говорить не стоит. Если мы говорим о классических произведениях, Микеланджело и многих других, то никоим образом они не попадают под категорию "18+", – отметил депутат в беседе с 78.ru.

При этом Милонов добавил, что сам водит своих детей в Эрмитаж, "как и все остальные".

Напомним, что ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что учреждение собираются проверить на предмет развращения несовершеннолетних. Внимание недовольных привлекли обнажённые скульптуры.

Эрмитаж проверят на предмет развращения детей

Эрмитаж проверят на предмет развращения детей

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