Владельцы кинотеатров попросили помощи у властей. Без фильмов Голливуда они могут закрыться

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров, которая объединяет свыше 700 кинотеатров с более 2,6 тысячами экранов, предупредила о рисках ликвидации всей отрасли в ближайшее время. Причина — санкции Запада и отмена в прокате в ближайшем будущем всех голливудских картин, которые приносили 80% от всей выручки. Запас прочности у кинотеатров есть только на месяц-два. Дальше — закрытие, а жители России лишатся кинотеатров. Чтобы этого не допустить, владельцы сетей просят у правительства помощи.

«К сожалению, количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. К тому же выпуск некоторых российских фильмов по неизвестным нам причинам перенесён с ближайших дат или вовсе отменён, несмотря на то, что эти фильмы получили государственную поддержку на производство», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Интерфакс».

На данный момент поставка кинооборудования и всех комплектующих остановлена. Кроме того, запасы техники в компаниях-поставщиках могут иссякнуть до середины 2022 года, заявляют представители кинобизнеса, а российских аналогов сейчас не существует.

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«Как долго будет сохраняться такая ситуация, спрогнозировать невозможно, в связи с чем необходимо принимать срочные меры для сохранения кинотеатров в работоспособном состоянии и предотвратить остановку кинопоказов», — говорится в заявлении.

В связи с этим Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением о выделении кинотеатрам прямой субсидии в объёме и по методике 2020 года (когда правительство поддержало отрасль в период пандемии).

Только в марте из-за санкций российские кинотеатры потеряли выручки на 5 миллиардов рублей.

Ранее компании Walt Disney Studios, Marvel Studios, Warner Bros., Sony, Paramount заявили, что временно прекращают выпускать свои фильмы в российском прокате. Это позиция связана с военной операцией на Украине.

Уже известно, что жители страны не смогут увидеть такие интересные фильмы, как «Бэтмен», «Я краснею», «Морбиус», «Соник 2», «Затерянный город», «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия». По данным СМИ, бойкот проката в России голливудскими студиями может длиться до ноября 2022 года.