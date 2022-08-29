Владимир Машков назвал Арнольда Шварценеггера слепым камнем

Народный артист России, актёр Владимир Машков публично оскорбил голливудского актёра Арнольда Шварценеггера во время мероприятия под названием «Таврида».

Машков в своей речи начал разговор о том, что между носителями русского языка и иностранцами есть большая пропасть из-за языкового барьера.

Актёр долгое время рассуждал на эту тему, а затем спросил зрителей о том, знают ли они хоть один пример, когда иностранный актёр хорошо сыграл русского.

В пример Машкову привели Арнольда Шварценеггера в фильме «Красная жара», что очень сильно разозлило актёра.

«Этот слепой камень не горазд имитировать или понимать значимость русских слов! Неувязка в этом!» — цитирует Машкова novostivl.ru.