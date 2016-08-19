Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова, госпитализирован на гастролях
Актер плохо перенес перелет. Неизвестно, когда он выйдет на сцену
Фото: kinopoisk.ru
Актер государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова (Алма-Ата, Казахстан) Владимир Толоконников, который получил большую популярность в России после роли Шарикова в фильме "Собачье сердце", госпитализирован на гастролях в Костанае. Об этом пишет "Интерфакс".
По данным издания, артист плохо перенес перелет и теперь находится в больнице. Пока не понятно, когда он сможет выйти на сцену. Толоконников должен был участвовать в нескольких спектаклях.
Труппа театра проведет на гастролях в Костанае десять дней.
Помимо "Собачьего сердца", Толоконников сыграл в фильмах "Зять из провинции", "Небо в алмазах", "Американец", "Хоттабыч" (2006 год) и во много других.