Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова, госпитализирован на гастролях

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Актер государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова (Алма-Ата, Казахстан) Владимир Толоконников, который получил большую популярность в России после роли Шарикова в фильме "Собачье сердце", госпитализирован на гастролях в Костанае. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным издания, артист плохо перенес перелет и теперь находится в больнице. Пока не понятно, когда он сможет выйти на сцену. Толоконников должен был участвовать в нескольких спектаклях.

Труппа театра проведет на гастролях в Костанае десять дней.

Помимо "Собачьего сердца", Толоконников сыграл в фильмах "Зять из провинции", "Небо в алмазах", "Американец", "Хоттабыч" (2006 год) и во много других.