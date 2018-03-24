Владимиру Машкову предложили возглавить "Табакерку"

Министр культуры России Владимир Мединский предложил актеру и режиссеру Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым Московский театр-студию "Табакерка". Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, пока актер раздумывает над этим предложением. Также Мединский рассказал, что кандидатура Машкова рассматривалась и на пост худрука МХТ имени Чехова. Но Машков отказался от этого предложения в пользу режиссера Сергея Женовача.

Сам Машков заявил, что по поводу "Табакерки" должен принять "осознанное решение, если оно будет необходимо".

Напомним, 12 марта на 83-м году жизни скончался артист СССР Олег Табаков.