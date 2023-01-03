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Власти Киргизии официально запретили артистам петь под фонограмму

Ответственными за его исполнение назначили руководителей перечисленных учреждений

03 января 2023, 22:32, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал запрет на использования фонограммы для артистов. Об этом сообщает Sputnik.

Запрет действует на выступления в театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинотеатрах, клубах, музеях, библиотеках.

Также этот запрет касается массовых мероприятий.

Приказ вступил в силу с 1 января. Ответственными за его исполнение назначили руководителей перечисленных учреждений.

Контролировать процесс будет сам министр.

Комментарии 2

  • Правильно сделали.
    03 января, Гость   Ответить
  • молодцы! значит для фили-дурачка и бузовой дорога на Иссык-Куль закрыта. у нас давно пора так же сделать.
    04 января, Гость   Ответить
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