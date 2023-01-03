Власти Киргизии официально запретили артистам петь под фонограмму
Ответственными за его исполнение назначили руководителей перечисленных учреждений
11 часов назад, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал запрет на использования фонограммы для артистов. Об этом сообщает Sputnik.
Запрет действует на выступления в театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинотеатрах, клубах, музеях, библиотеках.
Также этот запрет касается массовых мероприятий.
Приказ вступил в силу с 1 января. Ответственными за его исполнение назначили руководителей перечисленных учреждений.
Контролировать процесс будет сам министр.
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