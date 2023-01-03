Власти Киргизии официально запретили артистам петь под фонограмму

Ответственными за его исполнение назначили руководителей перечисленных учреждений

11 часов назад, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Киргизии Алтынбек Максутов подписал запрет на использования фонограммы для артистов. Об этом сообщает Sputnik.

Запрет действует на выступления в театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинотеатрах, клубах, музеях, библиотеках.

Также этот запрет касается массовых мероприятий.

Приказ вступил в силу с 1 января. Ответственными за его исполнение назначили руководителей перечисленных учреждений.

Контролировать процесс будет сам министр.