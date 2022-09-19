«Вместе с кучкой эмигрантов». Тимати раскритиковал заявление Пугачевой

Рэпер Тимати раскритиковал заявление певицы Аллы Пугачевой, которая призвала включить ее в список иноагентов. Как сообщает NEWS.ru, под постом артистки он напомнил, что Примадонна вместе с другими артистами, которые покинули Россию, критиковала действия Москвы.

«Думаю, что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!» — написал исполнитель.

При этом Тимати решил напомнить, что ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) стал популярным благодаря работе на федеральных телеканалах, а сама Пугачева имеет множество различных наград от российских властей.

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Напомним, что накануне Минюст признал иноагентом Максима Галкина — в ведомстве сообщили, что комик занимается политической деятельностью и получает деньги от Украины. После этого Пугачёва обратилась к ведомству с просьбой включить её в список вслед за мужем.