«Вместе с кучкой эмигрантов». Тимати раскритиковал заявление Пугачевой
Рэпер решил напомнить, что ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) стал популярным благодаря работе на федеральных телеканалах
Рэпер Тимати раскритиковал заявление певицы Аллы Пугачевой, которая призвала включить ее в список иноагентов. Как сообщает NEWS.ru, под постом артистки он напомнил, что Примадонна вместе с другими артистами, которые покинули Россию, критиковала действия Москвы.
«Думаю, что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!» — написал исполнитель.
При этом Тимати решил напомнить, что ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) стал популярным благодаря работе на федеральных телеканалах, а сама Пугачева имеет множество различных наград от российских властей.
Напомним, что накануне Минюст признал иноагентом Максима Галкина — в ведомстве сообщили, что комик занимается политической деятельностью и получает деньги от Украины. После этого Пугачёва обратилась к ведомству с просьбой включить её в список вслед за мужем.