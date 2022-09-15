«Всё могут украсть». Видео общения Сергея Шнурова с алтайскими школьниками
14 сентября лидер группы «Ленинград» встретился с ребятами и отвечал на их вопросы
14 сентября музыкант Сергей Шнуров выступил перед лицеистами в Горно-Алтайске, а также пообщался по телемосту с учениками Усть-Коксинской школы.
Во время визита лидер группы «Ленинград» отвечал на вопросы детей, рассказал, как часто бывает на Алтае, поделился своим мнением о цензуре, призвал школьников инвестировать в себя, а после выступления назвал ребят «очень живыми», у которых «в глазах есть воля к жизни».
Видео общения Шнурова со школьниками опубликовали «Новости Горного Алтая» во «ВКонтакте».
Несколькими днями ранее стало известно, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров получил порядка 120 миллионов рублей за скандальный концерт коллектива на праздновании 875-летия Москвы в «Лужниках» 10 сентября. Возмущение россиян вызвало то, что певец исполнил песню 2012 года «Почём звонят колокола?», где есть следующие строчки: «Вчера приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной. И тлеет бывший Избирком». Многие сочли композицию крайне неуместной для исполнения на День города и в текущей для страны политической и военной ситуации.