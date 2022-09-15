«Всё могут украсть». Видео общения Сергея Шнурова с алтайскими школьниками

14 сентября музыкант Сергей Шнуров выступил перед лицеистами в Горно-Алтайске, а также пообщался по телемосту с учениками Усть-Коксинской школы.

Во время визита лидер группы «Ленинград» отвечал на вопросы детей, рассказал, как часто бывает на Алтае, поделился своим мнением о цензуре, призвал школьников инвестировать в себя, а после выступления назвал ребят «очень живыми», у которых «в глазах есть воля к жизни».

Видео общения Шнурова со школьниками опубликовали «Новости Горного Алтая» во «ВКонтакте».

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Культура Сергей Шнуров приехал на Алтай и ответил на вопросы школьников о музыке, политике и первой любви

Несколькими днями ранее стало известно, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров получил порядка 120 миллионов рублей за скандальный концерт коллектива на праздновании 875-летия Москвы в «Лужниках» 10 сентября. Возмущение россиян вызвало то, что певец исполнил песню 2012 года «Почём звонят колокола?», где есть следующие строчки: «Вчера приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной. И тлеет бывший Избирком». Многие сочли композицию крайне неуместной для исполнения на День города и в текущей для страны политической и военной ситуации.