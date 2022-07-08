Второй Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение» пройдёт в Алтайском крае

В Алтайском крае с 25 августа по 3 сентября на территории «Бирюзовой Катуни» в Алтай парк-отеле «Подгорица» пройдёт второй Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение».

Поучаствуют в мероприятии 36 мастеров из России, Сербии и Белоруссии.

«[Они] будут создавать свои шедевры, и бороться за победу в двух номинациях: „Парковая скульптура. Индивидуально“, „Парковая скульптура. Команды“», — рассказали организаторы.

Вход на фестиваль бесплатный. Вся информация о мероприятии — на официальной странице во «ВКонтакте».

Фото: «Алтай. Притяжение»

Фестиваль «Алтай. Притяжение» проходит при поддержке правительства Алтайского края, а его учредитель — региональное Министерство культуры. Организаторы мероприятия — КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества» и Алтайская краевая творческая общественная организация народных ремесленников «Город мастеров».