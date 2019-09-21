"Выполнил миссию": дизайнер создал обувь "для пьющих" и объявил об уходе

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия покинул основанный им французский модный бренд Vetements, сообщает женский журнал Women.ru.

Последним его творением в ранге креативного директора компании стали лаковые ботильоны. Их особенностью стала вмонтированная в каблук открывашка для бутылок.

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Поклонники едва успели восхититься "гениальным" решением в исполнении модельера, как он объявил о своем уходе из Vetements.

"Я считаю, что выполнил свою миссию дизайнера-инноватора в этом исключительном бренде, и Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развить свое творческое наследие в новую главу", – объяснил Гвасалия свое решение.

"Обувь для пьющих" стала заключительным аккордом яркой деятельности основателя компании. По крайней мере, как представителя Vetements.