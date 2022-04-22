«Вышла с концерта без голоса». Как «Би-2» зажгли в Барнауле

Концерт группы «Би-2» с аншлагом прошёл в Барнауле в четверг, 21 апреля. Огромная «Титов-Арена», где выступали музыканты, практически вся была забита людьми. Горожане с восторгом делятся в соцсетях впечатлениями с концерта, приправляя эмоции фотографиями и видео.

«Сорвём голоса! Мои любимые „Би-2“ выступили в Барнауле! Полный восторг от каждой песни! Вышла с концерта без голоса». «Концерт „Би-2“ в Барнауле. Огонь, как всегда. Как всегда, полный зал и море энергии!» — пишут поклонники.

Видео: Фёдор Медведев

Видео: Ольга Дергунова

Фото: Ольга Дергунова

Видео: Ирина Забелина