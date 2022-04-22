«Вышла с концерта без голоса». Как «Би-2» зажгли в Барнауле
Группа выступила с новым шоу «Нам не нужен герой»
22 апреля 2022, 15:48, Екатерина Смолихина
Концерт группы «Би-2» с аншлагом прошёл в Барнауле в четверг, 21 апреля. Огромная «Титов-Арена», где выступали музыканты, практически вся была забита людьми. Горожане с восторгом делятся в соцсетях впечатлениями с концерта, приправляя эмоции фотографиями и видео.
«Сорвём голоса! Мои любимые „Би-2“ выступили в Барнауле! Полный восторг от каждой песни! Вышла с концерта без голоса».
«Концерт „Би-2“ в Барнауле. Огонь, как всегда. Как всегда, полный зал и море энергии!» — пишут поклонники.
Видео: Фёдор Медведев
Видео: Ольга Дергунова
Фото: Ольга Дергунова
Видео: Ирина Забелина
Комментарии
Новости партнеров