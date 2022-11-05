Warner Bros. готовы снимать новые фильмы о Гарри Поттере

Компания Warner Bros. готова к тому, чтобы вернуться к фильмам по франшизе о Гарри Поттере. Об этом инвесторам заявил исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, пишет The Hollywood Reporter.

«Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет», — сказал Заслав.

Он добавил, что снимать фильмы можно будет только в том случае, если согласие на это даст автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Напомним, что первый фильм о Гарри Поттере вышел в прокат в 2001 году. Всего в рамках франшизы выпустили восемь фильмов.