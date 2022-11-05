Warner Bros. готовы снимать новые фильмы о Гарри Поттере

Представитель компании заявил, что фильмы по книгам Джоан Роулинг за 25 лет принесли WB огромную прибыль

5 ноября 2022, 16:20, Илья Звягинцев

Компания Warner Bros. готова к тому, чтобы вернуться к фильмам по франшизе о Гарри Поттере. Об этом инвесторам заявил исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, пишет The Hollywood Reporter.

«Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет», — сказал Заслав.

Он добавил, что снимать фильмы можно будет только в том случае, если согласие на это даст автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Напомним, что первый фильм о Гарри Поттере вышел в прокат в 2001 году. Всего в рамках франшизы выпустили восемь фильмов.

Российский режиссёр Кантемир Балагов не будет снимать серию для сериала по The Last of Us

Российский режиссёр Кантемир Балагов не будет снимать серию для сериала по The Last of Us

Комментарии
    Новости партнеров