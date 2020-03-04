"Я умер, но бессмертна мафия". Little Big покинул PR-менеджер

PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов уволился из творческого коллектива. О своем уходе он объявил в своем аккаунте в социальной сети Facebook 2 марта.

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Вместо объяснения причин такого решения он оставил неоднозначный комментарий: "Я умер, но бессмертна мафия".

Это совпало по дате с принятием решения об участии Little Big в Евровидении-2020 от России. В связи с этим Орехову пришлось дополнительно объяснять, что два события никак между собой не взаимосвязаны.

Как ранее писал amic.ru, лидер музыкального коллектива Илья Прусикин рассказал о песне, с которой он представит страну на конкурсе. По его словам, это будет веселый трек "с бразильским оттенком".