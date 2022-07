Yellow Submarine на «Бирюзововй Катуни». На Алтае пройдет фестиваль Because of The Beatles

6 июля 2022 года на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» пройдёт музыкальный фестиваль Because of The Beatles. Уже восьмой раз любители музыки легендарной ливерпульской четвёрки соберутся в алтайских горах, чтобы послушать песни в исполнении кавер-групп. Рассказываем подробности.

Когда состоится фестиваль?

Because of The Beatles пройдёт в субботу, 16 июля, на «Бирюзовой Катуни». Фестиваль не проводился два года из-за коронавируса, но в этот раз фанаты «битлов» могут быть уверены — праздник музыки состоится.

Кто выступит на фестивале?

Проект Because of The Beatles реализуется при финансовой поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры и благодаря этому впервые в истории фестиваля песни ливерпульской четвёрки исполнят два профессиональных оркестра — оркестр народных инструментов «Сибирь» и Барнаульский духовой оркестр. Поэтому гостей ждёт креативное исполнение песен The Beatles на домрах, балалайках и духовых инструментах. Так же на большой сцене споют и сыграют группы «Капитан Дик» (г. Новосибирск), фолк-группа Street Fiddlers (г. Новосибирск), «Фогель&Ко» (г. Барнаул). Специальные гости из Ростова-на-Дону: трибьют группы «Секрет» — бит-квартет «Не Секрет» и трибьют The Beatles, участники мировых фестивалей The Beatles в Великобритании и Бразилии группа Father McKenzie. Начало фестиваля в 14 часов.

На малой сцене фестиваля организаторы дали возможность выступить начинающим музыкантам.

Сколько стоит вход?

Фестиваль будет проводиться в формате open air, вход для всех желающих абсолютно бесплатный. Гости Because of The Beatles смогут не только послушать 10-часовой марафон любимой музыки (выступление групп закончится в полночь), но и насладиться алтайской природой и попробовать вкусные блюда на свежем воздухе.

Фестиваль заслужил высокую оценку первых лиц края. На онлайн-пресс-конференции ТАСС губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил фестиваль, посвящённый творчеству группы The Beatles, в ряду главных туристических событий года.