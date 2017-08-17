Юлия Меньшова может стать ведущей "Сегодня вечером" вместо Андрея Малахова
Ранее Меньшова сообщила, что приняла решение закрыть программу "Наедине со всеми"
17 августа 2017, 19:46
Актриса Юлия Меньшова может стать ведущей программы Первого канала "Сегодня вечером", сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
"Этот вариант возможен", - пояснил изданию источник информации.
Отметим, что в четверг, 17 августа, на своей странице в Instagram Меньшова рассказала, что ее программа "Наедине со всеми" больше не будет выходить. По словам Меньшовой, это ее решение. При этом ведущая подчеркнула, что не уходит с Первого канала, а рассматривает другие проекты.
Ранее сообщалось, что Первый канал покинул популярный телеведущий Андрей Малахов. Также на канале больше не работает Александр Олешко.
Комментарии
Новости партнеров