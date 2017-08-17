Юлия Меньшова может стать ведущей "Сегодня вечером" вместо Андрея Малахова

Актриса Юлия Меньшова может стать ведущей программы Первого канала "Сегодня вечером", сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

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Общество Меньшова сообщила о закрытии программы "Наедине со всеми" на "Первом"

"Этот вариант возможен", - пояснил изданию источник информации.

Отметим, что в четверг, 17 августа, на своей странице в Instagram Меньшова рассказала, что ее программа "Наедине со всеми" больше не будет выходить. По словам Меньшовой, это ее решение. При этом ведущая подчеркнула, что не уходит с Первого канала, а рассматривает другие проекты.

Ранее сообщалось, что Первый канал покинул популярный телеведущий Андрей Малахов. Также на канале больше не работает Александр Олешко.