"Замкнулся круг! Прощай, мой друг": Газманов высказался о смерти Кельми
Певец отреагировал на новость о кончине коллеги
3 января 2019, 15:37
Фото: livejournal.com
Певец Олег Газманов отреагировал на новость о смерти известного музыканта Криса Кельми.
Так, на своей странице в Instagram он опубликовал видео с выступления Кельми и написал: "Замкнулся круг! Прощай, мой друг".
Напомним, что Крис Кельми умер в Подмосковье на 64-м году жизни. Он скончался 1 января.
Крис Кельми известен, как автор таких песен как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Он был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".
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