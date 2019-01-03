"Замкнулся круг! Прощай, мой друг": Газманов высказался о смерти Кельми

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Певец Олег Газманов отреагировал на новость о смерти известного музыканта Криса Кельми.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал видео с выступления Кельми и написал: "Замкнулся круг! Прощай, мой друг".

Напомним, что Крис Кельми умер в Подмосковье на 64-м году жизни. Он скончался 1 января.

Крис Кельми известен, как автор таких песен как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Он был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".