"Затягивает петлю на шее". Адвокат раскритиковал защитника Михаила Ефремова

Почетный адвокат России Александр Островский раскритиковал защиту актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, сообщает Lenta.ru.

Правозащитник обратил внимание на заявления адвоката актера, Эльмана Пашаева, перед судом. Тот утверждал, что полицейские не зафиксировали наличие артиста за рулем автомобиля в момент аварии.

"Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи", – пояснил Островский.

По мнению эксперта, признание вины актером может стать одним из смягчающих обстоятельств, и в таком случае он мог бы получить условный срок или наказание в колонии-поселении. Нынешняя позиция защиты лишь "затягивает петлю на шее" Ефремова, считает Островский.

Ранее amic.ru сообщил, что во время судебного слушания 5 августа актер Михаил Ефремов не признал своей вины в резонансном ДТП, в результате которого погиб человек.