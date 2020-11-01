Завораживающая красота. В Великобритании назвали лучшего пейзажного фотографа года

Уже в 13-й раз в Великобритании проходит конкурс на звание лучшего пейзажного фотографа. В этом году были приглашены как профессионалы, так и любители, чтобы отметить завораживающие пейзажи Соединенного Королевства. Конкурс проводится в четырех номинациях, а также есть молодежный – для фотографов до 18 лет. Победитель получает престижный титул "Пейзажный фотограф года 2020" и 10 000 фунтов стерлингов (1 миллион рублей).

Предлагаем вам просмотреть одни из самых ярких снимков конкурса в нашей фотоленте.