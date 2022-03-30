Жена Уилла Смита впервые прокомментировала скандал на «Оскаре»

Жена американского актёра Уилла Смита, Джада Пинкетт-Смит, сделала заявление в связи с инцидентом между её супругом и комиком Крисом Роком на церемонии «Оскара». Она опубликовала запись в соцсетях, сообщает «Лента.ру».

В своём первом посте после скандала во время кинопремии Пинкетт-Смит написала следующие слова на бледно-розовом фоне: «Это сезон исцеления, и я здесь для этого». Артистка также ввела ограничения на комментарии под изображением.

Напомним, Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара» Криса Рока 28 марта из-за шутки комика в адрес жены актёра. Вскоре Смит извинился перед присутствующими (а позднее и перед самим пострадавшим), а Рок отказался заявлять в полицию. Случившееся не помешало Смиту получить «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Тем не менее в Американской киноакадемии начали проверку инцидента. Не исключено, что Уилл Смит может столкнуться с дисциплинарным взысканием или санкциями, писали зарубежные СМИ.