Жители алтайского села Новомоношкино попросили губернатора Томенко помочь достроить дом культуры

Жители села Новомоношкино в Заринском районе Алтайского края попросили губернатора Алтайского края Виктора Томенко помочь закончить строительство недостроенного дома культуры. Они записали обращение на прямую линию губернатора с населением, которая состоялась 2 декабря.

Жители села пожаловались Томенко, что у них в селе нет «ни кружка, ни клуба», и дети собираются по «подворотням и углам». Дом культуры в районе начали строить, но потом стройка заморозилась, сообщили жители. Активисты села попросили Томенко помочь разморозить долгострой.

Губернатор ответил, что знает про проблемный объект, и работа на нем была организована неудачно.

«Проект переделывался и он опять находится с изменениями в госэкспертизе, опять надо что-то менять, дополнительные деньги выделять, что-то ещё что-то делать. Я так понимаю, сложности начались на муниципальном уровне — то ли квалификации нет, то ли не справились с внешними обстоятельствами, которые менялись, то ли проектировщиков не удержали. Но объект людям нужен и он обязательно должен быть завершен», — подчеркнул Томенко.

Губернатор пообещал, что поручит зампредседателю правительства края Денису Губину создать рабочую группу, «внести ясность и сказать, когда конкретно проект будет закончен». Кроме того, вопросом будет заниматься руководство Заринского района.

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