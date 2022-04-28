Жители узбекистанского Андижана в течение месяца будут танцевать польку

Жители узбекистанского Андижана в течение месяца ежедневно будут исполнять андижанскую польку, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принял глава областной администрации в связи с празднованием векового юбилея этого народного танца. Решение относится и к чиновникам, и к простым гражданам.

В рамках специального месячника в регионе пройдут челленджи и флешмобы в многолюдных местах: в гостиницах, магазинах, вокзалах и даже автобусах.

Видео- и фотоотчёты о проведении мероприятий руководители организаций и учреждений должны будут предоставлять в хокимият каждую пятницу.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в российских школах в начале каждой учебной недели будут исполнять гимн и поднимать флаг.