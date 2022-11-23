Журналистка Алена Жигалова призвала отменить концерты группы Little Big везде

Блогер высказалась после того, как концерты коллектива отменили в Казахстане и Польше

23 ноября 2022, 07:52, Илья Звягинцев

Российская журналистка Алена Жигалова высказалась об отмене концертов группы Little Big, участники которой переехали из России в США. Мнением она поделилась в своём шоу «Алёна, блин! говорит».

«Вот что происходит, когда ты начинаешь бегать со стороны в сторону. Вот свалили они из России, теперь бегают там, ныкаются, и там их отменяют», — заявила Жигалова.

Также она задалась вопросом о том, кому вообще нужен этот музыкальный коллектив.

Напомним, что группа Little Big с песней Uno должна была представлять Россию на отменённом из-за коронавируса Евровидении-2020.

В Новосибирске отменили показ спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ

В Новосибирске отменили показ спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ

Комментарии
    Новости партнеров