Журналистка Алена Жигалова призвала отменить концерты группы Little Big везде
Блогер высказалась после того, как концерты коллектива отменили в Казахстане и Польше
23 ноября 2022, 07:52, Илья Звягинцев
Российская журналистка Алена Жигалова высказалась об отмене концертов группы Little Big, участники которой переехали из России в США. Мнением она поделилась в своём шоу «Алёна, блин! говорит».
«Вот что происходит, когда ты начинаешь бегать со стороны в сторону. Вот свалили они из России, теперь бегают там, ныкаются, и там их отменяют», — заявила Жигалова.
Также она задалась вопросом о том, кому вообще нужен этот музыкальный коллектив.
Напомним, что группа Little Big с песней Uno должна была представлять Россию на отменённом из-за коронавируса Евровидении-2020.
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