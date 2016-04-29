Знаменитый оперный певец Дмитрий Гнатюк скончался на 92-м году жизни

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Знаменитый советский и украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк упер в пятницу, 29 апреля, на 92-м году жизни, проинформировали в Минкульте Украины.



"Выражаем свои глубокие родным и близким покойного, его коллегам и всему украинскому обществу", - сказано в сообщении. Свои соболезнования родным и близким певца выразил и президент Украины Петр Порошенко.



Известно, что церемония прощания с Дмитрием Гнатюком состоится 4 мая в Национальной опере Украины.

Отметим, что Дмитрий Гнатюк являлся первым исполнителем легендарных песен "Два колеры" и "Мой Киев". Для зрителей он запомнился своими выдающимися образами во многих оперных постановках. Много гастролировал за рубежом. В концертном репертуаре исполнителя было более 85 произведений национальной и мировой классики.

Кроме того, Гнатюк был талантливым режиссером-постановщиком спектаклей и преподавателем. Он имел звания Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии имени Тараса Шевченко, Героя Украины.

