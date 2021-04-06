Зорко лишь одно сердце. Вдохновляющие цитаты из "Маленького принца"

"Маленький принц" – легендарное произведение французского писателя и лётчика Антуана де Сент-Экзюпери. Эта детская сказка для взрослых была впервые опубликована 6 апреля 1943 года, с тех пор в мире нет человека, который бы не знал её главного героя – мальчика с золотыми волосами. "Маленький принц" переведён более чем на 180 языков, по его мотивам сняты фильмы, написана музыка. Книга стала частью современной культуры и разлетелась на цитаты.

Для тех, кто давно не перечитывал эти по-детски трогательные, но очень мудрые строки, мы подготовили подборку цитат.