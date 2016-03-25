"Зверополис" побил рекорд за всю историю кинопроката в России и СНГ
Анимационный фильм собрал в РФ и странах содружества за три недели проката более 1,8 миллиарда рублей
Фото: youloveit.ru
Рекорд по кассовым сборам среди мультфильмов установил за всю историю кинопроката в России и СНГ "Зверополис", передает "Интерфакс" со ссылкой на компанию Disney.
Так, за три недели проката анимационный фильм собрал 1,874 миллиарда рублей.
Отметим, что бюджет "Зверополиса" составляет 150 миллионов долларов. Сборы в США превысили 200 миллионов долларов. Мультфильм вызвал ажиотаж еще задолго до своего выхода на большие экраны.
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Действие анимационного фильма происходит в вымышленном городе. Исходя из названия "Зверополис" понятно, что он населен животными. В центре внимания двое главных героев — полицейские лис и зайчиха. Друзья по ходу действия мультика расследуют запутанное дело.