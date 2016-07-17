Звезда фильма "Один дома" снялся в рекламе с русскими сурикатами. Видео

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Голливудский актер Маколей Калкин, звезда серии фильмов "Один дома", снялся с говорящими сурикатами в рекламе британской страховой компании Compare the Market, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Digital Spy.

По сюжету ролика, сурикаты с именами Александр и Сергей отправляются в путешествие, но для компании им не хватает ребенка, который будет веселиться с ними в парке аттракционов. Зверьки решают взять с собой героя Калкина из фильма "Один дома", однако не учитывают, что актеру уже 35 лет.

Рекламный ролик компании продвигает продажу страхового пакета, который в качестве бонуса предлагает билеты в кинотеатры сети Meerkat Movies.