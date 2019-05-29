Звезда "Игры престолов" попал в клинику из-за финала сериала

Актер Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в сериале "Игра престолов", попал в реабилитационную клинику из-за депрессии и проблем с алкоголем, сообщает Page Six.

По информации издания, артист не смог справиться с мыслью, что все то, над чем он так упорно работал – уже закончилось.

Харингтон очень болезненно перенес воскрешение своего героя после пятого сезона, когда ему вонзили нож в сердце, и даже обратился за помощью к психотерапевту.

А незадолго до трансляции финальной серии он обратился в реабилитационную клинику.

Новости

Культура Джордж Мартин рассказал о продолжении "Игры престолов"

"Это конец", – произнес исполнитель роли Джона Сноу в беседе с одним из друзей, имея в виду, что дело последних восьми лет жизни завершено.

Информацию о нахождении в клинике косвенно подтвердил и представитель актера, который рассказал о перерыве в съемочном графике для "проведения времени в уединении".

Известно, что в реабилитационном центре Харингтон проходит психологический тренинг по борьбе со стрессом и негативными мыслями и практикует медитацию.

Его поддерживает жена Лесли Роуз, сыгравшая в сериале роль Игрит.