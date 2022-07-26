Звезда «Кухни» Богатырёв убегает от жены Татьяны Арнтгольц поголодать на Алтай

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырёв и его супруга Татьяна Арнтгольц иногда отдыхают отдельно друг от друга. Об этом актёр рассказал в интервью Алле Довлатовой.

По его словам, он иногда ездит с друзьями на рыбалку: «Я иногда отпрашиваюсь у жены, езжу голодать». А недавно Богатырёв провёл отпуск на Алтае, где, как он отметил, пил только воду.

«Ты худеешь, очищаешь организм, прочищаешь сознание. А самое главное, когда уезжаешь в аскезу, ты потом по-другому воспринимаешь вещи, которые есть в твоей повседневной жизни», — поделился он.

О своей поездке на Алтай Богатырёв рассказывал в соцсетях в начале июня. Тогда он назвал регион «местом силы, красоты и непередаваемой свободы».

Фото: соцсети Марка Богатырёва

Ранее российский актёр театра и кино Олег Алмазов признался, что влюбился в природу Алтая и людей, живущих в крае.