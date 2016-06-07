Звезда "Особенностей национальной охоты" прибыл на Алтай снимать фильм

Фото: Ville 30 päivässä

Известный актер, звезда фильмов "Особенности национальной охоты" и "Кукушка" Вилле Хаапасало прибыл в Алтайский край, чтобы снять документальный фильм для финского телевидения. Об этом он в эксклюзивном интервью рассказал "Нашим новостям".

В ближайшие дни Вилле Хаапасало намерен объехать весь Алтай. Актер признается, что ему очень нравятся люди из глубинки, так как, по его словам, он и сам очень простой. До этого звезда фильмов "Любовь в большом городе" познакомился с достопримечательностями краевой столицы, в частности с бывшим сереброплавильным заводом и с Демидовской площадью. Вилле уже посещал Барнаул десять лет назад. Артист отметил, что город за это время изменился в лучшую сторону.

Жизнь простых алтайских людей, их традиции и истории войдут в документальный фильм, который увидят финские телезрители.