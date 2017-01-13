Звезды Голливуда спели песню "I Will Survive" назло Дональду Трампу

Знаменитые актеры Голливуда в предверии инаугурации нового президента США Дональда Трампа записали специальную песню I Will Survive.

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Как пишут голливудские СМИ, в записи приняли участие Натали Портман, Мэттью МакКонахи, Эмма Стоун, Эндрю Гарфилд и многие другие. Итоговый ролик опубликован на аккаунте журнала W Magazine в YouTube. В ролике также появились актеры Крис Пайн, Хейли Стайнфелд и Фелисити Джонс.

Хит Глории Гейнор 1979 года в исполнении звезд нынешнего киносезона и возможных претендентов на премию "Оскар" можно назвать "лекарством" для Голливуда, многие представители которого поддерживали экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Известно, что большинство представителей американского шоу-бизнеса и Голливуда придерживаются демократических взглядов. Хиллари Клинтон перед выборами активно поддерживали Рианна, Мадонна, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джеймс Франко, Джулианна Мур, Ева Лонгория, Элизабет Бэнкс, Мэнди Мур, Джейн Фонда, Мэри Маккормак, Джош Лукас, Америка Феррера, а также певицы Sia, Идина Мензель, Эллен Грин, телеведущая и комик Айша Тайлер и другие.