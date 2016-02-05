Звезды сериала "Друзья" встретились в прямом эфире спустя много лет

Первый промо-ролик с праздничного выпуска, где прошло воссоединение героев культового серила "Друзья", появился в интернете. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Читайте также: Актеры из сериала "Друзья" снимутся в специальном выпуске

Как сообщалось ранее, спустя 12 лет после окончания культового сериала все главные действующие лица вновь собрались на съемочной площадке. В съемках не смог принять участие только Метью Перри. Исполнитель роли Чендлера Бинга был занят репетициями своего нового спектакля в Лондоне.

Также в вечере приняли участие звезды сериалов "Теория большого взрыва", "Майк и Молли", "Такси" и других картин, где режиссером выступал Берроуз.

Читайте также: Сериал "Друзья" признали самым лучшим за все времена

Судя по всему, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер неплохо провели время. Ведущий шоу спросил у ребят – мол, вы все подписали пункт в контракте, который говорил, что вам нельзя спать друг с другом? "Дэвид, скажи что-нибудь!" – смеясь, закричала Дженнифер.

Новую серию "Друзей" покажет американский телеканал NBC уже 21 февраля.