Звягинцев оценил шансы на "Оскар" своего фильма "Нелюбовь"
Режиссер рассказал, что у него есть два ответа - пессимистичный и оптимистичный
Российский режиссер Андрей Звягинцев оценил шансы своего фильма "Нелюбовь" в победе на "Оскаре".
Режиссер подчеркнул в интервью ТАСС, что команда сделала все, что могла. Теперь у него два исхода: оптимистичный и пессимистичный.
"Я сказал, у меня есть два ответа: первый - пессимистичный, и это один к пяти, по понятным, думаю, причинам; второй - оптимистичный, и это один к двум. Потому что победит или твой фильм, или чужой",- ответил режиссер.
Также Звягинце рассказал, что российский фильм, по оценкам букмекеров, сейчас третий. Впереди российской картины стоит "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио и "Квадрат" Рубена Эстлунда.
Напомним, церемония вручения американской премии "Оскар" пойдет 4 марта в Лос-Анджелесе.