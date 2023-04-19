Курский губернатор предложил повесить портреты ветеранов на окна и балконы

По его словам, это может стать заменой отменённому "Бессмертному полку"

19 апреля 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: unsplash.c40

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил вывешивать портреты ветеранов на окна и балконы. Об этом он сообщил в социальных сетях.

"Понимаю, что праздник Великой Победы близок каждому человеку и каждой семье, поэтому предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стёкла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", – предложил Старовойт.

Он добавил, что в регионе отменят массовые мероприятия и салюты из соображений безопасности.

Ранее стало известно, что "Бессмертный полк" в 2023 году не будут проводить в очном формате.