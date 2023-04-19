Курский губернатор предложил повесить портреты ветеранов на окна и балконы
По его словам, это может стать заменой отменённому "Бессмертному полку"
19 апреля 2023, 17:40, ИА Амител
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил вывешивать портреты ветеранов на окна и балконы. Об этом он сообщил в социальных сетях.
"Понимаю, что праздник Великой Победы близок каждому человеку и каждой семье, поэтому предлагаю провести акцию "Бессмертный полк" в новом формате. Давайте вывесим портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на окна и балконы домов, стёкла личных автомобилей, разместим их на страницах в социальных сетях", – предложил Старовойт.
Он добавил, что в регионе отменят массовые мероприятия и салюты из соображений безопасности.
Ранее стало известно, что "Бессмертный полк" в 2023 году не будут проводить в очном формате.
17:44:20 19-04-2023
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