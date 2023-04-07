Лавров заявил о возможности переговоров с Украиной только с учетом интересов РФ

Министр подчеркнул, что Россия не раз говорила, что не отказывается от переговоров

07 апреля 2023, 18:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учёта российских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 апреля во время переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает газета "Известия".

Лавров подчеркнул, что Россия не раз говорила, что не отказывается от переговоров.

"Но переговоры эти могут быть только на основе учёта российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые – наши озабоченности – были высокомерно проигнорированы с пренебрежением", – заявил он на пресс-конференции.

Ранее, 6 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине заявил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров.