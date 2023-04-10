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Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник"

Актриса, по сообщению представителей театра, ушла по собственному желанию

10 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", – сказано в сообщении.

Ранее Ахеджакова заявляла, что у неё не осталось ролей после того как спектакль с её участием "Игра в джин" сняли с показа.

Лия Ахеджакова известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Московские каникулы", "Старые клячи", "Изображая жертву", "Лето".

культура

Комментарии 6

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Гость

08:18:53 10-04-2023

Лия с возу- театру легче....

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Гость

08:38:19 10-04-2023

Да и пёс с ней.

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ыть

08:54:25 10-04-2023

Везде играет одинаково актриса Лия Ахеджакова. Валентин Гафт.

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321

09:09:36 10-04-2023

ей на пенсии давно пора быть

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Гость

09:13:51 10-04-2023

Я помню, как во время расстрела танками Белого дома эта "человеколюбивая" моська визжала "Раздавить ядовитую гадину!" в эфире ТВ.

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Гость

09:30:27 10-04-2023

инакомыслие не в чести

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