Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник"
Актриса, по сообщению представителей театра, ушла по собственному желанию
10 апреля 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", – сказано в сообщении.
Ранее Ахеджакова заявляла, что у неё не осталось ролей после того как спектакль с её участием "Игра в джин" сняли с показа.
Лия Ахеджакова известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Московские каникулы", "Старые клячи", "Изображая жертву", "Лето".
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