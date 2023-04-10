Актриса, по сообщению представителей театра, ушла по собственному желанию

10 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", – сказано в сообщении.

Ранее Ахеджакова заявляла, что у неё не осталось ролей после того как спектакль с её участием "Игра в джин" сняли с показа.

Лия Ахеджакова известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Московские каникулы", "Старые клячи", "Изображая жертву", "Лето".