Mash: сотрудников Wildberries заставляют раздеваться перед сменой
Таковы правила компании
24 апреля 2023, 11:15, ИА Амител
Кадр из видео: Mash
Работников склада Wildberries принуждают раздеваться до трусов для досмотра перед сменой. Кадры опубликовал Mash.
"По правилам компании перед работой сотрудникам надо раздеться до нижнего белья и отдать вещи проверяющим", – говорится в сообщении.
При этом весь процесс снимают на камеры. Отмечается, что так руководство борется с воровством.
В последнее время россияне жалуются, что с них берут плату за возврат товара ненадлежащего качества на Wildberries. Amic.ru разобрался, законно ли это.
11:27:24 24-04-2023
И что такого? Ну люди, где работают с ценностями, часто встречаются с такими условиями безопасности.
12:25:04 24-04-2023
Наталья (11:27:24 24-04-2023) И что такого? Ну люди, где работают с ценностями, часто встр... А почему ПЕРЕД сменой?
13:22:22 24-04-2023
Гость (12:25:04 24-04-2023) А почему ПЕРЕД сменой?... чтобы не приносили свои удивительные товары из перехода на подмену.
12:15:59 24-04-2023
Это капитализм! Детка!
12:19:54 24-04-2023
В советские времена на Кристалле,если потеряли алмаз- не выпускали из цеха,пока не найдут.
12:28:24 24-04-2023
У нас на Кристалле вроде бы так же было. Но на камеру это вопрос, вот фотка в сеть утекла же, кто выплатит миллионный моральный ущерб двум раздетым
12:54:04 24-04-2023
Гость (12:28:24 24-04-2023) У нас на Кристалле вроде бы так же было. Но на камеру это во... Дак там не только фотка есть, а целое видео и там много девок в трусах бегает.
13:07:27 24-04-2023
Гость (12:28:24 24-04-2023) У нас на Кристалле вроде бы так же было. Но на камеру это во... На кристалле алмазы можно было куда угодно спрятать, хоть в зуб хоть промеж булок зажать. Тут-то на предмет чего проверяют? На предмет выноса кроссовок в желудке?
15:29:39 24-04-2023
Гость (13:07:27 24-04-2023) На кристалле алмазы можно было куда угодно спрятать, хоть в ... там по весу проверяли, не только по количеству
13:21:19 24-04-2023
и что тут такого? это безопасность. вообще-то, ВБ доставляет и дорогущую ювелирку в том числе. на склады ничего своего, кроме нижнего белья нельзя проносить, чтобы не подменили колечко с камушком в стопитсоткарат на стекляшку из перехода. а вот на месте девушек с видео, я бы подала на ВБ в суд за утечку.
14:23:09 24-04-2023
я бы подала на ВБ в суд за утечку. Очнись! Не ВБ допустило утечку! Вот с оператора и спроси.
12:54:17 24-04-2023
Сотрудников пунктов выдачи это пока не касается.
13:25:00 24-04-2023
Гость (12:54:17 24-04-2023) Сотрудников пунктов выдачи это пока не касается.... и не коснется. украсть что-то из пвз может только человек с мозгом воробушка)
13:07:54 24-04-2023
Ну люди, где работают с ценностями - ? какими ценностями, там брюллики продают? ширпотреб низшего качества
13:49:30 24-04-2023
Гость (13:07:54 24-04-2023) Ну люди, где работают с ценностями - ? какими ценностями, та... продают и еще какие дорогие! и технику продают и много чего еще.
13:55:58 24-04-2023
Меня встречают по одёжке * А я хочу чтоб по уму * И по приходу на работу * Я раздеваюсь догола
14:03:35 24-04-2023
перед работой сотрудникам надо раздеться -------- Так почему ПЕРЕД работой, а не ПОСЛЕ???
14:04:00 24-04-2023
и технику продают и много чего еще. - трусы трещат от всунутых телевизоров
14:07:01 24-04-2023
ПЕРЕД работой, а не ПОСЛЕ?? - а после пусть прут что хотят)
15:14:36 24-04-2023
Гость (14:03:35 24-04-2023) перед работой сотрудникам надо раздеться -------- Так почему... Видимо, выдают спецодежду . Потом, после смены, переодеваются в свое.
15:42:03 24-04-2023
Гость (15:14:36 24-04-2023) Видимо, выдают спецодежду . Потом, после смены, переодевают... после смены, переодеваются в свое. --- и тоже на видео?)))