Mash: сотрудников Wildberries заставляют раздеваться перед сменой

Таковы правила компании

24 апреля 2023, 11:15, ИА Амител

Кадр из видео: Mash

Работников склада Wildberries принуждают раздеваться до трусов для досмотра перед сменой. Кадры опубликовал Mash.

"По правилам компании перед работой сотрудникам надо раздеться до нижнего белья и отдать вещи проверяющим", – говорится в сообщении.

При этом весь процесс снимают на камеры. Отмечается, что так руководство борется с воровством.

В последнее время россияне жалуются, что с них берут плату за возврат товара ненадлежащего качества на Wildberries. Amic.ru разобрался, законно ли это.