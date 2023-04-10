Маск защитил Медведева от хейтеров после его слов о том, что Украина никому не нужна

Бизнесмен призвал пользователей самим принимать решения после чтения новостей

10 апреля 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Владелец твиттера Илон Маск отреагировал на реакцию пользователей после публикации замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина никому не нужна и скоро исчезнет с планеты. Этот пост был опубликован в зарубежной соцсети и во "ВКонтакте".

"Все новости в определённой степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя", – написал бизнесмен.

После этих слов его начали упрекать в том, что он "не выполняет санкции" против России и "допускает российских лидеров обратно на платформу". На это он ответил, что Владимир Путин не является его лучшим другом, передаёт РИА Новости.