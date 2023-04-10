Маск защитил Медведева от хейтеров после его слов о том, что Украина никому не нужна
Бизнесмен призвал пользователей самим принимать решения после чтения новостей
10 апреля 2023, 11:28, ИА Амител
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED
Владелец твиттера Илон Маск отреагировал на реакцию пользователей после публикации замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина никому не нужна и скоро исчезнет с планеты. Этот пост был опубликован в зарубежной соцсети и во "ВКонтакте".
"Все новости в определённой степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя", – написал бизнесмен.
После этих слов его начали упрекать в том, что он "не выполняет санкции" против России и "допускает российских лидеров обратно на платформу". На это он ответил, что Владимир Путин не является его лучшим другом, передаёт РИА Новости.
12:29:50 10-04-2023
Уже и Маск наш?
12:37:57 10-04-2023
Странный американец.Его же предупреждают что против России на другой стороне планеты введены санкции.ДИКТУЮТ что ему делать или не делать ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ путём.Вот ничего он не понимает ни в свободе,ни в демократии.А о западных ценностях, по видимому вообще забыл.Главное из которых гласит:нужно сцать из нашей палатки наружу,но не снаружи в нашу палатку.