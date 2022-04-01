10 тысяч человек умерли с начала пандемии в Алтайском крае
За прошедшие сутки скончались ещё 12 заражённых
1 апреля 2022, 16:54, Никита Черников
В Алтайском крае с начала пандемии коронавируса умерло ровно 10 тысяч человек. Такими данными в пятницу, 1 апреля, поделился региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Общее число заболевших COVID-19 за весь период в крае составляет 261 857 человек. Выздоровели 245 168 пациентов, в том числе 284 — за последние сутки. Скончались ещё 12 заболевших.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 195 заражённых, из них 73 — на ИВЛ. В ковидных и инфекционных госпиталях региона свободно 327 коек.
Ранее сообщалось, что власти Алтайского края пока не планируют отменять масочный режим.
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