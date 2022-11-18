100-летняя жительница Великобритании назвала секретом своего долголетия виски

100-летняя жительница Великобритании Барбара Бейтс поделилась секретом своего долголетия. Её слова передаёт Wakefield Express.

Женщина родилась 13 ноября 1922 года и долгое время проработала клерком на мельнице. По словам Бейтс, она родила только одного ребёнка, потому что родственников в её семье было достаточно.

Последние 25 лет своей карьеры женщина трудилась в совете города Уэйксфилд, графство Уэст-Йоркшир.

Секретом своего долголетия Барбара Бейтс считает свой любимый напиток — виски. По словам женщины, она всегда любит добавить немного виски в другой напиток.