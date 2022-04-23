130 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 130 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 265 718 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выздоровели за весь период 254 105 пациентов, в том числе 62 — за последние сутки.

Скончались ещё трое заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 172 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 96 человек, из них 32 — на ИВЛ.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что «дельта"-штамм коронавируса в России почти исчез.