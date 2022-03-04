1682 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

1682 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших составляет 242 772 человека.

Выздоровели 214 149 человек (+2503). Умерли 9515 человек (+27, 24 из них от коронавируса).

По состоянию на 4 марта в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2477 человек. Количество тяжелобольных — 523, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 180.

Минздравом края развёрнуто 3325 коек, свободны 653.