230 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 230 человек, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 8484 человека, из них 2319 детей в возрасте до 14 лет. Из общего числа пострадавших 3074 человека, в том числе 500 детей, — жители Барнаула.

Ситуация с заболеваемостью клещевыми инфекциями обстоит следующим образом:

«Зарегистрировано 294 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 49 детей до 14 лет, 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у трех детей до 14 лет. Зарегистрированы пять комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом. На сегодняшний день в стационарах края находятся семь больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом» — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что настоящее время в крае отмечается спад активности клещей, однако опасность пострадать от их присасывания остается в течение всего теплого времени года. При вылазках на природу специалисты рекомендуют применять репелленты, носить защитную одежду и регулярно себя осматривать.