308 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 308 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, всего в регионе за весь период с начала пандемии заболел 261 568 человек.

Выздоровели 244 884 человека (+301). Умерли 9 988 человек (еще 13 новых случаев на сегодняшний день), все взрослые.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 802 человека. Количество тяжелобольных — 207, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 87.