4314 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

4314 новых случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 195 829.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Барнауле (2479), Славгороде (138), Бийске (121), Рубцовске (117).

Выздоровели 128 397 человек (+1835). Умерли 9175 человек (+20, все от коронавируса).

По состоянию на 17 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2705 человек.

Количество тяжелобольных – 460, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 168.