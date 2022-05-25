66 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 66 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за всё время достигло 268 395. Выздоровели из этого числа 258 783 пациента, в том числе 68 — за последние сутки.

Всего в регионе от ковида скончались 8 637 человек (+0 за сутки).

Лечатся сейчас 975 жителей. В тяжёлом состоянии при этом находятся 56 заражённых, из них 26 — на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что в России прекратили выпуск вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».