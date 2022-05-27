67 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 67 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за всё время составляет 268 526. Выздоровели из этого числа 258 949 пациентов, в том числе 81 — за последние сутки.

Всего в регионе от ковида скончались 8 640 человек (+1 за сутки).

Лечатся сейчас 937 жителей. В тяжёлом состоянии при этом находятся 66 заражённых, из них 21 — на ИВЛ.

Ранее врач-вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса постепенно затихает и может завершиться к концу 2022 года.