68 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 267 774 человек. Выздоровели из этого числа 258 383 пациента.

Всего в регионе насчитали 8 628 летальных случаев, при этом за последние сутки новых смертей от ковид в крае не зафиксировали.

Лечатся сейчас 763 человека. В тяжёлом состоянии находятся 57 заражённых, из них 21 — на ИВЛ.