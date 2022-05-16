68 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае
Летальных исходов за минувшие 24 часа не зарегистрировали
16 мая 2022, 13:26, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 267 774 человек. Выздоровели из этого числа 258 383 пациента.
Всего в регионе насчитали 8 628 летальных случаев, при этом за последние сутки новых смертей от ковид в крае не зафиксировали.
Лечатся сейчас 763 человека. В тяжёлом состоянии находятся 57 заражённых, из них 21 — на ИВЛ.
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