69 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

69 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, всего коронавирусной инфекцией заразились 267 706 человек, из которых 40 879 — дети.

Выздоровели 79 пациентов. Таким образом, число вылеченных составило 258 248 человек. Скончались за сутки двое (8 628 человек).

Продолжают лечение 830 инфицированных. Из них 59 — в тяжёлом состоянии. 20 подключены к ИВЛ.