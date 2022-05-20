72 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки
Смертей за прошедшие 24 часа в регионе не зафиксировали
20 мая 2022, 16:09, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 268 054 человек. Выздоровели из этого числа 258 534 пациента.
Всего в регионе от ковида скочались 8632 жителя, за минувшие 24 часа летальных исходов не зафиксировали. Лечатся сейчас 1 008 человек.
В тяжёлом состоянии при этом находятся 50 заражённых, из них 22 — на ИВЛ.
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