72 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 268 054 человек. Выздоровели из этого числа 258 534 пациента.

Всего в регионе от ковида скочались 8632 жителя, за минувшие 24 часа летальных исходов не зафиксировали. Лечатся сейчас 1 008 человек.

В тяжёлом состоянии при этом находятся 50 заражённых, из них 22 — на ИВЛ.